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Yılmaz Vural: Futbolcular 1 ay antrenman yapmazlarsa normal vatandaşa dönerler
6 saat önce
Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak.
Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak.
Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Şimdi bu arayı 4 güne çıkardık" dedi.
Vural, İstanbuldan ailesini Akhisara getireceğini, bu süreçte yanında kalacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32
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