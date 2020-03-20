Yılmaz Vural: Futbolcular 1 ay antrenman yapmazlarsa normal vatandaşa dönerler - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Futbolcular 1 ay antrenman yapmazlarsa normal vatandaşa dönerler - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: Futbolcular 1 ay antrenman yapmazlarsa normal vatandaşa dönerler

6 saat önce

Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak.

Yılmaz Vural: Futbolcular 1 ay antrenman yapmazlarsa normal vatandaşa dönerler, System.String[]

Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak.


Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Şimdi bu arayı 4 güne çıkardık" dedi.


Vural, İstanbuldan ailesini Akhisara getireceğini, bu süreçte yanında kalacaklarını belirtti.


Yılmaz Vural, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32 

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