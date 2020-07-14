Yılmaz Vural: Hala Süper Lig şansımız var - Son Dakika

Yılmaz Vural: Hala Süper Lig şansımız var

Ligde üst üste 4 galibiyet alarak en formda takım olan yeşil-siyahlılarda, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen Vural, "Erzurumspor son hafta Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ligde üst üste 4 galibiyet alarak en formda takım olan yeşil-siyahlılarda, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen Vural, "Erzurumspor son hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Ümraniye'nin rakibini yenecek gücü var. Bizim 1 puan üzerimizdeki Adana Demirspor da İstanbulspor'la karşılaşacak. İstanbulspor bize yenildikten sonra çıktığı 2 maçı da kazandı. Bu tip son maçlar stresli olur. Futbolcuların ayakları birbirine dolanır. Süper Lig'de dün zirvedeki Başakşehir ve Trabzonspor'un aldığı sonuçları gördük. Bizim ligde küme düşen Adanaspor'un lider Hatayspor önündeki futbolunu gördük. Takımların adaletine inanıyorum. Son hafta her takım ciddiyetle mücadele edecektir" dedi.

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Puan hesabı yapmak için öncelikle kendilerinin son hafta Keçiörengücü'nü yenmeleri gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Rakibimiz geçen hafta 14 haftadır yenilmeyen Karagümrük'ü yendi. Zor maç olacak ama kazanıp rakiplerin alacağı sonuçları beklemek istiyoruz. İlk 2'ye giremezsek sezonu en kötü dördüncü veya beşinci bitirip Play-Off'ta büyük ihtimalle Bursaspor'la eşleşeceğiz. Direkt Süper Lig'e çıkamasak da rakibimizin üzerinde yer alıp Play-Off'ta saha avantajını ele geçirmeyi istiyoruz" diye konuştu. Göreve geldiğinde 19 maçta 28 puanı olan Akhisar'la 14 maçta 29 puan topladıklarını kaydeden Vural, "60 puan ve üzerinin lige çıkacağını, 55 ve üstünün Play-Off oynayacağını tahmin etmiştim. Bu tahminim tuttu. Biz 57 puandayız ama sadece koronavirüs salgını arasından sonra Altay maçından 1 gün önce başımıza gelen virüs vakalarını hesaplayamadık" ifadelerini kullandı.


ALTAY'A YANIYOR


Kulüpteki kendisi dahil 12 koronavirüs vakasının gölgesinde çıktığı Altay maçını 3-1 kaybettikten sonra 4'te 4 yapan Akhisarspor'da Yılmaz Vural, o karşılaşmanın bütün sezonun emeğini yıktığını söyledi. Vural, "Tüm Türkiye başımıza geleni bir iş kazası olarak gördü. Maçın ertelenmesi hiç düşünülmedi. Hiçbir semptomumuz olmamasına rağmen ben maça çıkamadım, en iyi oyuncularım oynayamadı. Devletimiz sonraki testlerimiz negatif olduğu için bizi 6 günde karantinadan çıkarttı ama Futbol Federasyonu 14 gün sahalara dönmemize izin vermedi. Şampiyonluk yarışındaki başka bir takımın başına bu olay gelse kıyamet kopardı ama biz centilmence ve ahlaklı davrandık. O maçtan sonra 4'te 4 yaptık, 5'te 5 de 6'da 6 da yapabileceğimizi göstereceğiz" dedi.


17.30 ELEŞTİRİSİ


Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Futbol Federasyonu'nun TFF 1'inci Lig'de son hafta iddialı olan takımların maçlarını saat 17.30'da oynatmasını eleştirdi. "Temmuz ayında Adana sıcağında saat 17.30'da 50 derecede maç oynatılıyor" diyen Vural, "Sorun ışıklandırmaysa ışıklandırması olmayan takımlar lige alınmasın. Suni çimde yaz sıcağında maç yapan takımlar lige alınmasın. Buna bir kriter getirilsin. Türk futbolunda hiçbir konu teknik direktörlere sorulmuyor. Yabancı sınırı getiriliyor ancak bu hiçbir teknik adama danışılmıyor. Futbola 50 yılımızı verdik, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural gibi futbolu oynatan isimlerin, yeni nesilden birçok teknik adamın kendilerini ilgilendiren kararlarla ilgili görüşü alınmalı. Kısıtlama çözüm değil" ifadelerini kullandı.


Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:53 

Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Hala Süper Lig şansımız var - Son Dakika Spor
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