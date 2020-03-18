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Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."
7 saat önce
Yılmaz Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lige direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Yılmaz Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lige direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Cuma günü yarıştaki rakiplerinden Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Akigo'da Yılmaz Vural, "Kazansaydık puan kaybı hakkımız olacaktı ama artık yok. İlk 2'de bulunmak için mutlaka kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Şu an 45 puandayız. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig'e taşır. Ligde düğümün son haftaya kadar çözülmeyeceği zorlu bir yarış olacak. Altay maçını kazanıp milli araya avantajlı girmek istiyoruz" dedi.
Vural, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya çapındaki gelişmelerden herkes gibi futbolcularının da endişeli olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:39
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