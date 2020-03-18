Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: 'Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli...' - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."

7 saat önce

Yılmaz Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lige direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural:

Yılmaz Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lige direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Cuma günü yarıştaki rakiplerinden Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Akigo'da Yılmaz Vural, "Kazansaydık puan kaybı hakkımız olacaktı ama artık yok. İlk 2'de bulunmak için mutlaka kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Şu an 45 puandayız. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig'e taşır. Ligde düğümün son haftaya kadar çözülmeyeceği zorlu bir yarış olacak. Altay maçını kazanıp milli araya avantajlı girmek istiyoruz" dedi.


Vural, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya çapındaki gelişmelerden herkes gibi futbolcularının da endişeli olduğunu belirtti.


Yılmaz Vural, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:39 

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