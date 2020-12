- Yılmaz Vural: "Hayattaki 1 dakikanın dahi önemi büyük"

İSTANBUL - Korona virüs tedavisi tamamlanan Yılmaz Vural, hastanede basın toplantısı düzenledi. Vural, yaşanan sürecin ardından hayattaki 1 dakikanın bile çok önemli olduğunu ifade etti.

Korona virüse yakalandığı için nefes darlığı çeken ve bu nedenle tedavisine yoğun bakımda devam edilerek entübe edilen Teknik Direktör Yılmaz Vural, tedavisinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yaşadığı süreçle ilgili konuşan ve bu durumun herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Vural, kendisini unutmayanlara teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve birçok kişiye teşekkür ediyorum. Bize hayat veren Çağlar hocama, yoğun bakım ekibine, kat personeline bütün sağlıkçılara çok teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en iyi yoğun bakım merkezi burada. Bütün personele çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan, beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık versin" ifadelerini kullandı. Vural açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Yaşanmamış 1 dakikanın bile çok önemi var"

Hastane Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu'nun durumunu adım adım takip ettiğini söyleyen Yılmaz Vural, "Yılbaşında 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim 3 şey daha oldu. Bunlardan birisi aile oldu. 1 dakikanın çok önemli olduğunu öğrendim. Halüsinasyon görürken "Allah'ım yaşamadığım 1 dakika var, bunu bana müsaade et" dedim. Yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olacak kadar ekonomi versin. Bunun dışında hayatta her şey yalan" açıklamasını yaptı.

Çağlar Çuhadaroğlu: "Bütün maçları izledi"

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan hastanenin Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz hocamız ağırca seyreden Covid sürecini yaşadı. Hafif başlayan, sonrasında 3. gün eve bile gidecek kadar iyiyken, eve gidip bir süre sonra nefes darlığıyla bize geldi. Ardından bu süreçte başka bir tedavi modeline başladık ancak nefes darlığı hızlı şekilde ilerledi. Biz de riske atmamak için yoğum bakımdan yardım istedi ve Yılmaz abimizi hızla entübe ettiler. Yoğun bakım süreci yaşandı. 24 saat sürekli gözlendiğiniz bir yer. Sonra yavaş yavaş normal soluk denemeleri yapıldı ve bunun ardından emin olmak için 36 saat daha konuk ettik. Bütün lig maçlarını izledi yoğun bakımda. Sonrasında takibini sağladık ve her geçen gün kan değerleri, solunum değerleri iyiye gitti. Biraz yoğun olduğu için ve hastane kuralı olduğu için tekerlekli sandalye ile geldi. Çok kısa süre içinde eski günlere dönecektir. Sporumuzun için çok önemli bir isim. Bu süre içinde kendisini tanıdığımda, ona verilen değeri kat kat hak ettiğini gördük. Kontrolümüzde kalacak ve bir süre sonra bu durum kendisi için bir anı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.