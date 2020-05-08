Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig

13 dakika önce

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden maçlara verilen ara sonrası yeniden hazırlanma dönemini sezon başı gibi geçirecek.

Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig, System.String[]

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden maçlara verilen ara sonrası yeniden hazırlanma dönemini sezon başı gibi geçirecek. 12 Haziran'da yeniden start alacak lig öncesi tam kadro olarak sosyal mesafeyi koruyup, gruplar halinde çalışmaya başladıklarını söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Koşu çalışmaları yapıyoruz. Topla antrenmanlara 15 Mayıs'ta başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig. 19 Mart'ta sezona ara verilmeden önce ligin en formda takımıydık. Süper Lig hattının yalnız 2 puan gerisindeyiz. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Tüm takım bunun bilincinde. Lig tekrar start alınca kaldığımız yerden yeniden başlayıp finallere çıkacağız" dedi.

Akhisarspor lige dönüşte ilk maçını yarıştaki en önemli rakiplerinden Altay'la İzmir'de oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:41 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı         
11:43
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor         
11:37
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz         
11:14
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi 13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi         
11:13
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun         
11:11
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi         
11:11
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor         
11:00
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!         
10:54
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:51
Her derde deva Sarıkız, salgın nedeniyle bu sene yalnız ağladı! Her derde deva Sarıkız, salgın nedeniyle bu sene yalnız ağladı!         
10:43
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi         
10:37
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek         
10:26
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı         
10:19
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor         
10:15
Ümit Özat'ın Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel         
10:13
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı         
10:08
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı 18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı         
09:58
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti         
09:55
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var         
09:48
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı         
09:42
2020'nin son Süper Ay'ı muhteşem manzaralar oluşturdu 2020'nin son Süper Ay'ı muhteşem manzaralar oluşturdu         
09:42
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz         
09:40
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor         
09:38
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı kurtardı Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı kurtardı         
09:16
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü         
09:03
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek         
08:45
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu         
08:42
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu         
08:31
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor         
08:24
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 11:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]