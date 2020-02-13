Yılmaz Vural: İnancım sonsuz - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: İnancım sonsuz - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: İnancım sonsuz

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, direkt Süper Lig yarışında havlu atmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.

Yılmaz Vural: İnancım sonsuz, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, direkt Süper Lig yarışında havlu atmaya niyetlerinin olmadığını söyledi. Bu hafta lider Hatayspor'la deplasmanda ilk 2 yarışında son kozlarından birine çıkacak Akhisar'da takımıyla ilk 2 maçında galibiyetle tanışamayan Vural, "Ligde 14 takım Süper Lig yarışında. Maç kazanmadan hesap yapılmıyor. Son 13 haftada benim futbol felsefem gereği sahaya hep galibiyet için çıkacağız. Benim inancım sonsuz. İlk 2'den veya Play-Off'tan mutlaka Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Zorlu Hatay virajı öncesi Alperen, Burhan Eşer ve Muhammet Reis'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda ilk yarıdan bu yana sakat olan Taha antrenmanlara başladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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