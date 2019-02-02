Son Dakika Haberleri: Yılmaz Vural: "Kazanmak Güzel Bir Şey"

Yılmaz Vural: "Kazanmak Güzel Bir Şey"

1 saat önce

- Yılmaz Vural: "Kazanmak güzel bir şey"ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gazişehir galibiyetinin ardından, "Kazanmak güzel bir şey. Bugün benden mutlusu yok" dedi.

- Yılmaz Vural: "Kazanmak güzel bir şey"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gazişehir galibiyetinin ardından, "Kazanmak güzel bir şey. Bugün benden mutlusu yok" dedi.
Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Gazişehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, geçen haftaki Denizlispor maçının ardından zorlu bir rakibin karşısında kazanmasının kolay olmadığını belirterek, "Bugün eksiklerimiz de vardı. Ama mücadele ve kazanma isteği anlamında dört dörtlük oynadık. İlk yarı 4, ikinci yarı 7 gol pozisyonuna girdik. Bunları gole çevirmiş olsak, Gazişehir takımı geçen hafta bizim Denizlispor karşısında düştüğümüz duruma düşerdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Denizlispor, Adana Demirspor, Yılmaz Vural, Spor
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