Yılmaz Vural: "Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık" - Son Dakika

Yılmaz Vural: "Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık"

11.04.2021 22:29
Yılmaz Vural:

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş maçı sonrası "Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş maçı sonrası "Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, "Akşamın oyun tarafını anlatmadan önce Cenk tosun kardeşimize çok geçmiş olsun diliyorum. Çok üzüldüm, benim aile dostum, çok yakın kardeşim. Şansızlığından dolayı umarım inşallah son olur onun hayatında. Oyun öncesinde Beşiktaş'ın son üç maçını izledik. Çok etkili oyuncuları Aboubakar ve Josef de Souza'nın olmaması bizim için küçük de olsa avantaj olmuştu. Diğer etkili oyuncaları Ghezzal, Atiba, Rosier çok atak yapıyorlar. Attığı tipik golü anlattık ayağını sallama fırsatı verirseniz vurur diye. Sonuç olarak oyunun kontrolünü elimize aldık. Beşiktaş takımı atak yapamadı, çok etkili gözükmedi. Dakika 3 pozisyonlar oldu arkaya attılar Cenk vurdu, bizim oyuncudan döndü. 9'da çıkarken kaptırdığımız top ve çok iyi bir vuruşla gene pozisyon hatası gol oldu. Akabinde 16. dakikada hemen karşılık verdik. Kullandığımız kornerde Leo gol attı. 26. dakikada yine çıkarken kaptırdığımız top Oğuzhan vurdu ikinci golü yedik. 39. dakikada karşılık verdik. Beşiktaş'ın bir de 44'de pozisyonu oldu. Gördüğünüz gibi birinci devre 4-2 pozisyon sayısıyla maçı 2-2 bitirdik. İkinci devre başladı sıra bize gelmişti 53, 55, 63, 71, 72 ve 89.dakikalar olmak

üzere 6 tane pozisyon var, Beşiktaş'ın 2 tane attığı gol. 67'ncı dakikada Ghezzal'ın attığı golden önce bakın bütün görüntüler burada, biz 1 metre uzağındayız pozisyonun, yan hakem dibinden bakıyor, 4 hakem orada. Cenk Tosun eliyle önüne indiriyor, Ghezzal'a veriyor, pozisyon oluşuyor. Dün Galatasaray maçında atılan o gol iptal edildi. Bu VAR niye var! Sonra 1 metreden gördüğümü 3 boyutlu görüntülerle nasıl oluyor? Hakem bana diyor ki hocam sizin oyunculara geldi diyor, avantaj oldu diyor. Orta sahada avantaj mı olur? Çok basit gördüğünüz yanlış, bir takımın emek verdiği, puan alabileceği maçtan puansız dönmesini sağladı. Ben oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık. Tabii ki Beşiktaş'ı da kutluyoruz şampiyonluk yolunda Allah yollarını açık etsin" dedi.

"MAÇLARDA ARTIK KAYBETME ŞANSIMIZ YOK"

Denizli maçından önce moral depolayacaklarını kaydeden Vural, "Oturup konuşacağız arkadaşlarımla Denizli maçı, arkadan Malatya geliyor, böyle akıp gidecek. 7 maçın dördünü bizimle birlikte düşmeye aday takımlarla oynayacağız. 3 tanesini Gaziantep, Alanya, Fenerbahçe. İşimiz kolay olmuyor. Maçlarda kaybetme şansımız yok, oynadığımız her maçı kazanmak adına yapmak durumuyla karşı karşıyayız. Bu takım Beşiktaş'a karşı yapabiliyorsa diğer takımlara karşı haydi haydi yapar diye düşünüyorum. Sonuna kadar teslim olmuş mantıkla olmayacağız, kazanmaya yakın oynayacağız. Bu hafta çok şükür tek maç oynanacak. Yeniden oturup Denizlispor'u iyi çalışıp onlar da bizim gibi durumdalar. Dolayısıyla oradan eğer biz beklediğimiz puanla dönebilirsek 45 puan diyorum. 45 puan için 6 maç kazanmamız lazım olması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo/İHA)

Yılmaz Vural: Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yılmaz Vural: 'Oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık' - Son Dakika Spor


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