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Yılmaz Vural: "Şampiyonluk Trabzonspor'a yakışır" - Son Dakika

Yılmaz Vural: "Şampiyonluk Trabzonspor'a yakışır"

08.12.2021 12:53
Yılmaz Vural: "Şampiyonluk Trabzonspor'a yakışır"

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, lig yarışını değerlendirdi.

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, lig yarışını değerlendirdi. Trabzonspor'un ligde iyi gittiğini söyleyen Vural, "Yeter artık 37 sene oldu. Trabzonspor'a da yakışır bu şampiyonluk. Olsunlar. Hep aynı takımlar şampiyon olacak değil ya" ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, eşi Seda Vural ile birlikte Quality Dergisi'nin düzenlediği yeni yıl gecesine katıldı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'nin daveti için geldiğini söyleyerek sözlerine başlayan Vural, kendisi hakkında her zaman sosyal medyada yapılan güzellemelerle ilgili olarak "Alıştık artık. İşin sevgi boyutu güzel tabi. İnsanların bu yorumları bizi mutlu ediyor ama işe bakınca olmuyor. Bizim bu işin dışında kalmamız doğru bir şey değil. Çok şey verebiliriz. Maalesef antrenörlük artık sıradan bir meslek haline geldi. Onun için Salih Keçeci davet etti de gelelim dedik buraya" ifadelerini kullandı. Türk futbolundaki sorunlar hakkında da konuşan Vural, "Türk futbolunun neresinde ne olduğunu artık yoldan geçen adam da biliyor. Zor bir şey değil. TFF dönem dönem galiba Avrupa futbolunda ileride olan İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere bakıyor. Ama bunları uyarlamak lazım. Ama bu eski tas eski hamam olarak gidiyor. Kimsenin değiştirme niyeti yok" diye konuştu.

"TRABZONSPOR TRANSFERLERİ DOĞRU ZAMANDA YAPTI"

Lig yarışında Trabzonspor'un avantajlı olduğunu ifade eden Yılmaz Vural, "Büyük takımlar başından itibaren transferleri yapamadılar. Beşiktaş bekledi bekledi, sonra yaptı. Oyuncular hazır değildi, sakatlıklar oldu. Transfer, tarihi belli olan bir olay. Trabzonspor oyuncu alacak, 1 ay öncesinden konuşup anlaşıyor. Çok doğru şeyler yaptılar ve karşılığını alıyor. Yoksa güç anlamında kimsenin kimseden 1 fazla oyuncusu yok. Her şey ortada. Ama gecikmeler ve yanlış yapılan transferler diğer takımların başını derde soktu. Şu anda çok ciddi bir puan farkı var. Tabii ki bu fark kapanmaz diye bir şey yok. Aynı şekilde Türkiye'de üst üste 2 maç kaybetseniz camialar karışıp sorgulamalar başlıyor. Mesela Hatayspor son dönemde arka arkaya birkaç maç kaybetti, müthiş işler yapan Ömer hoca tartışılmaya başlandı. Sabır yok, bekleme yok, uzun vadeli düşünme yok, planlama yok. O yüzden problem oluyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"TRABZONSPOR İYİ GİDİNCE İÇERİDEKİ BAZI KİŞİLER RAHATSIZ OLUYOR"

Ligde zirvede iyi bir puan farkı yakalayan Trabzonspor'un çok doğru zamanda kongre yaptığının da altını çizen Yılmaz Vural, "Trabzonspor öyle zamanda kongre yaptı ki, yönetim sorunu da yok şu anda. Bu da büyük avantaj. Ben Trabzon'da çalıştım. Oradaki en büyük problem, takım iyi gittiği zaman kendi içindeki bazı insanlar rahatsız oluyor ve ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Umarım bu da olmaz. Yeter artık 37 sene oldu. Trabzonspor'a da yakışır bu şampiyonluk. Olsunlar. Hep aynı takımlar şampiyon olacak değil ya" açıklamasını yaptı. Vural son olarak her takım için kendisinin isminin gündeme gelmesiyle ilgili soruya "Telefonum simitçi kardeşimde bile var. İhtiyacı olan arayabilir. 112 acil gibi" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Yılmaz Vural: Şampiyonluk Trabzonspor'a yakışır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz Vural: 'Şampiyonluk Trabzonspor'a yakışır' - Son Dakika


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