Yılmaz Vural yıllar sonra "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu - Son Dakika

Yılmaz Vural yıllar sonra "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bir dönem fenomen hale gelen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratıyla yıllar sonra coştu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bir dönem fenomen hale gelen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratıyla yıllar sonra coştu. Süper Lig'in 36. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Dadaşlar 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alan mavi-beyazlı ekip puanını 34'e çıkartarak kümede kalma umutlarını yeşertti. Galibiyetin ardından en büyük sevinci yaşayan ise 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e dönen Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural oldu. Yıllar önce Adana Demirspor taraftarıyla özdeşleşen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı bu kez de Erzurum'da yapıldı. Maçın ardından protokol tribününden yükselen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratıyla saha içerisinde dans eden Vural galibiyeti bu şekilde kutladı. - ERZURUM

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