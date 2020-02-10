Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aşırı yağışların ardından ilçedeki yaylaları ziyaret ederek incelemede bulundu, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aşırı yağışların ardından ilçedeki yaylaları ziyaret ederek incelemede bulundu, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti.


Toroslar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları da denetleyen Yılmaz, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yaşanan ve iki gün süren aşırı yağışların ardından hemen ekiplerimizi harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mahalle muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Onlardan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz. Toroslarımızın her bir mahallesi ve her bir sokağının en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz" dedi.


Ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.


İlçe sınırları içerisinde bulunan Gözne Kalesini de ziyaret eden Başkan Yılmaz, burada Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle karşılaştı. Dernek üyeleri, Başkan Yılmaz'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek özellikle de Mersin'de Arslanköy Yaylasında ilk kez yapılan kar festivalinin kente büyük katkılar sağladığını söylediler. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, banka ücret ve komisyonlarının sınırlandırılmasını değerlendirdi
Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]