Yılmazer'den, Yerinde İnceleme

Şiddetli yağış sonrasında olumsuz etkilenen noktalarda bulunan Başkan Yılmazer, gerekli çalışmaları başlattı.

Aniden bastıran ve kısa sürede hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında hemşehrilerini yalnız bırakmayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemeler yaparak gereken talimatları verdi. Sapanca sokaklarında inceleme yaparak mahalle hemşehrilerinden bilgi aldı.

Mevsim normallerinin üzerinde

Yağının şiddetini değerlendiren Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Son dönemlerde ani ve etkili olan sağanak yağışlar, yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman etkili olmaktadır. Kısa sürede ve mevsim normallerinin çok üzerinde düşen yağış sonrasında etkilenen hemşehrilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde etkilenen yerleri yerinde inceledik ve gereken önlemleri, tedbirleri aldık. Yağış dolayısıyla olumsuz etkilenen hemşehrilerimize ekiplerimiz ivedilikle geri dönüş yaparak gereken destekler verilmektedir" şeklinde konuştu.