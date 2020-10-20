Yılport Samsunspor: 0-1

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin YıldırımESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bedirhan (Dk. 56 Onur Arı), Bilal, Sezgin, Muhammet (Dk. 46 Alperen), Mehmet (Dk. 84 Furgan), Kıvanç (Dk. 84 Hasan), Alimi, Onur, Sholaja, İbrahim (Dk. 56 Berkay)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Erhan, Erkam, Yameogo, Rahman (Dk. 56 Ferhat), Ercan, Savicevic (Dk. 84 Enes), Gyasi (Dk. 62 Kocer), İlyas (Dk. 69 Oğuz), Burak (Dk. 69 Ahmethan), NadirGOLLER: Dk. 22 İlyas (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Bilal, Bedirhan (Eskişehirspor) - Erhan, Gyasi, Oğuz (Yılport Samsunspor)
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.
22'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Rahman'ın verdiği pasta İlyas, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.30'uncu dakikada soldan Nadir'in ortasına iyi yükselen Savicevic kafayla vurdu, top kaleci Ekrem'de kaldı.54'üncü dakikada Nadir ceza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Ekrem güçlükle çeldi.
Maç deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
- Kaynak: DHA
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