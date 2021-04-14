Yılport Samsunspor: 2-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Orkun Aktaş (xx), Anıl Usta (xx)MENEMENSPOR: Batuhan (xxx) - Rıdvan (xx) (Dk. 80 Yusuf x), Furkan (xxx), Domgjonas (xxx), Emir (xx), Alhassan (xxx), Ba (xxx), Tayfun (xx) (Dk. 90 Ömer), Mohamed (xxx) (Dk. 80 Anaane x), İsmail (xxx) (Dk. 84 Mehmet Aytemiz), Rasheed (xxx) (Dk. 90 Abdulkadir)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx) - Caner (xx), Veli (xxx), Yalçın (x), Kerem (xx), Djedje (x) (Dk. 78 Ferhat x), Savicevic (xx), Yasin (x), Gökhan (xx) (Dk. 64 Kubilay x), Hamroun (x) (Dk. 64 Burak x), Coureur (xx)GOLLER: Dk. 23 Corueur, Dk. 90 artı 4 Veli (Samsunspor), Dk. 35 Mohamed, Dk. 60 Ba (Menemenspor)SARI KARTLAR: İsmail, Tayfun, Rasheed (Menemenspor), Nurullah, Yalçın (Samsunspor)TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, Süper Lig hedefi olan Yılport Samsunspor'la evinde 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 23'üncü dakikada Corueur'la öne geçti, ev sahibi sarı-lacivertliler 35'te Mohamed ile tabelayı eşitledi. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 60'ncı dakikasında sahneye çıkan Ba, Menemenspor'a üstünlüğü getirdi: 2-1. Mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Veli takımını yenilgiden kurtardı.19'uncu dakikada gelişen Samsunspor atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Yasin Öztekin, soluna çekip vurdu, kaleci Batuhan Şen savunmadan seken topu kontrol etti.23'üncü dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da savunmayı eksik yakalayan Coureur, ceza sahası içine girerek Gökhan Karadeniz'e pas attı. Kaleci Batuhan'ın boşa çıkmasının ardından Gökhan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Coureur topu yerden vuruşla boş kaleye gönderdi: 0-1.25'inci dakikada orta alandan atak yapan Samsunspor'da Cuourer ceza sahası yayı önünde savunmadan sıyrılarak kaleye vurdu, yerden seken top kalenin sağından az farkla auta çıktı.30'uncu dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Tayfun Aydoğan yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu, yerden giden topu kaleci Nurullah Aslan kontrol etti.34'üncü dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.57'nci dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Savicevic, ceza sahası içine girip orta şu karışımı vuruş yaptı, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.61'inci dakikada kontratağa çıkan Menemenspor'da İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra kale önünde Ba'ya pas verdi, topla buluşan Ba, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.69'uncu dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Öztekin şutunu attı ancak kaleci Batuhan Şen topa müdahale ederek kornere gönderdi.88'inci dakikada Kubilay Yavuz'un kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Ferhat Çulcuoğlu'nun pozisyonunda kaleci Batuhan Şen topu tokatlayarak oyun alanına çevirdi. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.90+4'üncü dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Kubilay'ın ortasında savunma arasında topa iyi yükselen Veli kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı fillerle buluşturdu: 2-2.

- İzmir