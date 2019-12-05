Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor: 3-2
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 3-2 - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor: 3-2

6 saat önce

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Emre Malok(xxx), Erkan Akbulut(xxx), Ali Tuna, Efe Tanrıverdi(xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Moroziuk (xx), Dimitris(xx), Burak (xx), Yusuf Acer (xx), Oğuz (xx) (Dk.64 Orhan xx), Atakan (xx), Amedej (xx) (Dk. 74 Eren xx), Muhammed (xx), Yan Sasse (xx) (Dk.

Yılport Samsunspor: 3-2, System.String[]

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Emre Malok(xxx), Erkan Akbulut(xxx), Ali Tuna, Efe Tanrıverdi(xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Moroziuk (xx), Dimitris(xx), Burak (xx), Yusuf Acer (xx), Oğuz (xx) (Dk.64 Orhan xx), Atakan (xx), Amedej (xx) (Dk. 74 Eren xx), Muhammed (xx), Yan Sasse (xx) (Dk. 45 Emirhan xx), Marko Scepovi (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (x), Aytaç (xx), Ercan (x) (Dk. 76 Ferhat x), Nuri (x), Erkam (x), Oğuz  (x) (Dk. 62 İlyas xx), Samed (x), Ramazan (xx), Onur (x), Samet Asatekin (x)(Dk 62 Bahattin x), Ahmethan (x)

GOLLER: Dk. 18 Moroziuk, Dk. 28 ve Dk. 31 Scepovıc (Çaykur Rizespor) - Dk. 42 Aytaç ve Dk. 85 Kubilay (Pen.) (Yılport Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

6'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Sasse'nin şutunda Samsunspor savunması araya girerek topu taca çıkardı.

18'inci dakika Mykoa Moroziuk'un sol kanatta kullandığı serbest vuruşta top direkt ağlara giderek ağlarla buluştu:  1-0.

28'inci dakikada Sase'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Scepovic meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu:  2-0.

31'inci dakikada Yılport Samsunpor'un savunmada yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Scepovıc'ın sutunda top ağlarla buluştu:  3-0.

35'inci dakikada Samsunspor'da Ahmethan Köse'nin şutunda top yandan auta gitti.

42'nci dakikada Erkam'ın arka direğe kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

İlk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı.

57'nci dakikada Yılport Samsunspor'da Oğuz'un şutunda top kaleci Tarık'da kaldı.

60'ıncı dakikada Yılport Samsunspor'da Ramazan'ın ortasında Ahmethan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

85'inci dakikada ceza sahası içerisinde Eren'in müdahalesi sonucu Ahmethan yerde kaldı. Hakem Emre Malok penaltı çizgisini gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kubilay topu ağlarla buluşturdu:  3-2.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.


Çaykur Rizespor, Samsunspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 04:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor: 3-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]