Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor Ailesinin Acı Günü

Yılport Samsunspor Ailesinin Acı Günü

41 dakika önce

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın annesi Suzan Sandıkçı yaşamını yitirdi.

Yılport Samsunspor Ailesinin Acı Günü, System.String[]
Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın annesi Suzan Sandıkçı yaşamını yitirdi.

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan annesi Suzan Sandıkçı (70), hayatını kaybetti. Murat Sandıkçı'nın annesinin cenazesi bugün Kökçüoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Başkan Vekili Tahsin Kosif, Başkan Danışmanı Hakkı Yeşilyurt, Basın Sözcüsü Suat Çakır, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Eynel, Kadir Gürkan, Haluk Tan, Genel Müdür Özay Yıldız, Scout ekibi Celil Sağır, Ercan Koloğlu, Adnan Güngör, Serkan Aykut, Teknik Direktör Taner Taşkın, yardımcı antrenörler Tacettin Bakacak, Emre Bayraktar, Başar Canoğlu, Yılport Samsunspor kulübü personelleri, yerel ve ulusal

basın temsilcileri ve yakınları katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

Derecik, Samsunspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi AK Parti'li Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi

Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:49:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor Ailesinin Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]