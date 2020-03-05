Yılport Samsunspor Beşiktaş'ın galibiyet serisi rekorunu kırmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Beşiktaş'ın galibiyet serisi rekorunu kırmak istiyor - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor Beşiktaş'ın galibiyet serisi rekorunu kırmak istiyor

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı grupta üst üstte 10 galibiyet alan Yılport Samsunspor, Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonunda elde ettiği üst üstte 13 maçlık galibiyet serisini kırmak istiyor.

Yılport Samsunspor Beşiktaş'ın galibiyet serisi rekorunu kırmak istiyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı grupta üst üstte 10 galibiyet alan Yılport Samsunspor, Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonunda elde ettiği üst üstte 13 maçlık galibiyet serisini kırmak istiyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Yılport Samsunspor'un 10 maçlık seri galibiyetle tarihinde en fazla üst üste maç kazanan dönemi yaşadığını söyledi.

Samsunspor'un tek motivasyon kaynağı şampiyonluk

TFF 1. Lig'e şampiyon olarak çıkmanın yanı sıra Türkiye profesyonel liglerinin üst üstte 13 maçlık galibiyet serisi rekorunu da kırmak istediklerini aktaran Sağlam, şunları dile getirdi:

"Rehavete sürüklenmeden bir taraftan yolumuza emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan üst düzey motivasyon ve konsantrasyonla maçlara hazırlanmamız için daha farklı motivasyon unsurlarını da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunların başında şampiyonluk geliyor. Samsunsporluyuz diyen herkesin tek ve en önemli motivasyon kaynağı şampiyonluk. Dolayısıyla biz bu sezon şampiyonluğu elde edene kadar ve matematiksel olarak garantileyene kadar kesinlikle ne olayı yaşama duygumuzdan ne antrenmanlardaki ne de maçlardaki motivasyonumuzdan en ufak bir zafiyet vermeyeceğiz. Sonrasında bizim işe daha sıkı sarılmamız ve daha yoğun yaşamamız için de farklı motivasyon unsurları da devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi de bu haftaki galibiyetle Samsunspor tarihindeki üst üste kazanma rekorunu egale ettik. Şimdi de önümüzde rekoru kırmak için de bir fırsat var."

Hafta sonu deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. maçını kazandıkları takdirde Yılport Samsunspor'un tarihinde en fazla üst üste maç kazanan dönemini yaşayacaklarını aktaran Sağlam, "Onun altına da imzamızı atacağız. Burada başkanı, yöneticisi, hocası, teknik kadrosu, futbolcuları ve bizi destekleyen taraftarlarımız da bu rekorun altına imzasını atmış olacak. Sonrasında bu bitmeyecek, bu sefer 13 maçlık Türkiye profesyonel liglerinin rekorunu kırmak için uğraş vereceğiz. O da bitmeyecek ondan sonra da 17'de 17'yi yani bir yarı sezonda her maçını kazanmış bir takım nasıl olabiliriz onun için uğraşacağız. Yani kazanmaya devam etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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