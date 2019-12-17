Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

6 saat önce

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahalarında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta turu geçecek oyunu ortaya koyduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahalarında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta turu geçecek oyunu ortaya koyduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak organizasyona veda eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci yarısında gereksiz gördükleri kırmızı kart ile eksik duruma düştüklerini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Rakibimizin ilk yarıda neredeyse hiç pozisyonu yoktu. Ancak biz eksik kaldıktan sonra Çaykur Rizespor oyunun kontrolünü ele aldı ve bu arada golü yedik. Golü yedikten sonra da oyuncularımız maçı bırakmadı. Turu geçmek için futbolcularımız elinden gelen üst düzey mücadeleyi ortaya koydu. Golü bulduk, sonrasında da 4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik.

Sonuç itibarıyla elendik ama 'Galip sayılır bu yolda mağlup' sözü hakikaten gerçek oldu. Bir takım elenirken bile taraftarını ancak bu kadar mutlu eder. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımdan çok memnunum, son saniyeye kadar maçı bırakmayıp gol arayışı içinde oldular. 10 kişi kalmamıza rağmen insanüstü mücadele ortaya koydular. Böyle bir oyuncu topluluğuna sahip olduğum için çok mutluyum."

Kartal: "Turu geçmesini bildik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın planladıkları gibi geçtiğini belirtti.

İlk maçta aldıkları 3-2'lik galibiyetin avantajıyla Samsun'a geldiklerini ve ligde az şans bulan oyuncular ile altyapıdaki futbolcuları kadroya aldıklarını aktaran Kartal, şöyle konuştu:

"Planımız, bir veya iki gol atarak turu atlamaktı. İlk yarıda iki takım da doğru dürüst gol fırsatı bulamadı. Ancak ikinci yarı rakibimizin üzerimize geleceğini biliyorduk. Daha sağlıklı ve daha düzenli şekilde durup arkadaki boşlukları kullanarak turu geçmekti hedefimiz ve nitekim öyle oldu. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü bulabilsek maçı erkenden koparabilirdik ama olmadı. Rakibimizin coşkulu oyunu ve üzerimize gelmesiyle güzel bir futbol ortaya çıktı. Samsunspor'un oyunun son bölümünde önemli pozisyonları vardı. Sonuçta 1-1 berabere kalarak turu geçmesini bildik."

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:35 Kaynak: AA
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