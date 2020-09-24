Yılport Samsunspor'da 2 futbolcuda Covid-19 tespit edildi

TFF 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'da, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'da, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynanacak Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi Yılport Samsunspor'da yapılan testlerde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kırmızı beyazlı oyuncular, tesislerden ayrılarak karantinaya alındı. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi bugün yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcumuzun COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın sağlık durumu iyi olup, evlerinde izolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.



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