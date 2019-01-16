Yılport Samsunspor'da Hedef Şampiyonluk

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2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'un teknik direktörü Taner Taşkın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Taşkın, yaptığı açıklamada, ligin 2. yarısına çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.
Deplasmanda yenilmeyen bir takım olduklarına işaret eden Taşkın, "Bize şampiyonluğu getirecek olan maçlar iç saha maçları olacak. Zaten birinci derecedeki rakiplerimizin çoğuyla içeride oynayacağız. Seyircimiz ile tamamen bütünleşip, Samsun'u zor bir deplasman haline getirip, onlarla zaferlerden zaferlere koşmak istiyoruz. Onun için de bizim olmazsa olmazımız, 12'nci adamımız taraftarımız bize inansın, bize güvensin." dedi.
Transferi sonlandırdıklarını ifade eden Taşkın, şunları dile getirdi:
"Yaptığımız yeni transferlerle birlikte ben ilk 11'i yaparken çok zorlanacağım. Hatta ilk 18'i yaparken bile zorluk çekeceğim. Dışarıda 6 veya 7 oyuncu kalacak. Onun için de antrenmanlarda işini daha iyi yapanlar kadroda olacak. Bizler de doğru seçimler yapıp, doğru oyuncuları kadromuza katacağız. İlk 18'i kurmam hem hoşumuza gidiyor hem de bizi üzüyor. Çünkü oyuncu sahada varsa mutlu, sahanın dışındaysa oyuncu milyon dolarlar kazansa bile mutlu olamıyor."
Taşkın, Amed Sportif Faaliyetleri maçına kazanmak için gideceklerini vurgulayarak, "Hedefimiz belli, sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle mücadele edeceğiz. Onun için doğru çalışan bir ekibiz. İnşallah futbolcu kardeşlerim de futbolun bütün doğrularını sahaya sürecekler, sahada yapacaklar, gerisini Allah'a bırakacağız." diye konuştu.