Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrılıyor
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Yılport Samsunspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrılıyor

13 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor'da geçen sezon devre arasından sonra takımın başına getirtilen Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yeni sezona devam etmeme kararı alındı.

Yılport Samsunspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrılıyor, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor'da geçen sezon devre arasından sonra takımın başına getirtilen Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yeni sezona devam etmeme kararı alındı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon devre arasının ardından Taner Tekin'in yerine teknik direktörlük görevine getirdiği İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldı. Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, İsmet Taşdemir ile yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Genel Menajer Mustafa Aztopal, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. olarak Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisi ile bu konuda görüşmelere başlamış bulunmaktayız. Bayram sonrasında, yeni teknik ekibin belirlenmesi ve oyuncu kadrosunun yapılandırılması konularında yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yılport Samsunspor, İsmet Taşdemir yönetiminde play-off çeyrek finalde Sakaryaspor'a elenip, bir üst lige çıkma umudunu kaybetmişti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Taner Tekin, Samsunspor, İsmet Taşdemir, Spor
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