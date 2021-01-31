Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasını yöneten hakem Ramazan Keleş'e yönelik bir tepki açıklaması yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Bugün Ümraniye Şehir Stadı'nda Türk futbolu adına bir utanç tablosu yaşandı." denildi.

Müsabakanın hakemi Ramazan Keleş'a ağır eleştirilerde bulunulurken, şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaşmanın hakemi, başlama düdüğünden son düdüğe kadar gösterdiği art niyetli tutum ile takımımızı adeta saha içinde sindirmeye çalışmış, ne kural ne vicdan tanımıştır. Tüm futbol paydaşlarının ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki başta tüm hayatını kulübümüze adamış başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere, bu kulüp için ter döken kimsenin emeğinin böyle şaibeli bir zihniyet tarafından gasbedilmesine asla müsaade etmeyiz. Esasında Türk futbolunun çatı kuruluşu olan Türkiye Futbol Federasyonunun da itibarını zedeleyebilecek türdeki hakem yönetimi, başta yine Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm futbol paydaşlarının hep birlikte mücadele etmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır."

Samsunspor Kulübünün tek beklentisinin adil bir yönetim olduğu vurgulanırken. "Sahada gasp edilen adaletin, maçın tekrarı kararı ile Türkiye Futbol Federasyonunun saygıdeğer mercileri tarafından yeniden sağlanacağına olan inancımız tamdır. Bariz kural hatasından bağımsız olarak, bugün sahada yaşanan hakem yönetimini kınarken, fair-play ruhunu yaralayanları futbol kamuoyunun takdirine bırakıyor, fair-play ruhunu yaşatan tüm paydaşlara da alkışlarımızı gönderiyoruz. Yaşasın adalet, yaşasın fair-play." değerlendirmesinde bulunuldu.