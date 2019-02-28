Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor'dan Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Yılport Samsunspor'dan Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

40 dakika önce

Yılport Samsunspor, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 6 Mart 2019 tarihinde oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını tüm kadınlara ücretsiz yaptı.

Yılport Samsunspor'dan Kadınlara Pozitif Ayrımcılık, System.String[]
Yılport Samsunspor, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 6 Mart 2019 tarihinde oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını tüm kadınlara ücretsiz yaptı.

TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, başarılı bir performans gösterdiği sezonda yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasını kadın taraftarlara ücretsiz yaptı.

Yılport Samsunspor Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 6 Mart 2019 tarihinde saat 19.00'da oynayacağımız Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı kadın taraftarlarımıza ücretsizdir. Kadın taraftarlarımıza Güney Alt Tribünü tahsis edilmiştir. Kadın taraftarlarımız maç öncesi bu tribün turnikesinden davetiyelerini alıp maça giriş yapabileceklerdir." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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