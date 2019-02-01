Yılport Samsunspor Devre Arasında 7 Transfer Yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, devre arası transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, devre arası transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ise toplamda 22 yeni futbolcu transfer etti.



Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, ilk transfer sezonunda 15 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısını lider tamamlayamayan Samsunspor, devre arasında da transferin en hareketli takımlarından birisi oldu ve 7 yeni oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.



Ara transferde 7 oyuncu transfer edildi



Kırmızı-beyazlılar, ara transfer döneminde Erbaaspor'dan kaleci Nurullah Aslan, Darmstadt'tan stoper Aytaç Sulu, Hatayspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Zonguldak Kömürspor'dan kanat oyuncusu Onur Eriş, Darıca Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Bünyamin Karakaş, Balıkesir Baltok'tan Abdülkadir Özgen ve son olarak da Kastamonu 1966'tan Cenk Kaplan takıma dahil oldu.



Sezon başı 15 oyuncu transfer edildi



Samsunspor sezon başında ise Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, İshak Doğan, Canberk Dilaver, İlyas Kubilay Yavuz, Samet Asatekin, Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, Erhan Şentürk, Ramazan Çevik, Okan Dernek, Metincan Cici ve Bahattin Köse'yi transfer etmişti.



Kırmızı-beyazlıların kadrosunda ayrıca geçen sene küme düşen takımın kadrosunda da yer alan Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin ve Muhammet Beşir de yer alıyor.



Yılport Samsunspor 19. haftası tamamlanan TFF 2. Lig'de 40 puanla 3. sırada yer alıyor. - SAMSUN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti

Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı

İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti