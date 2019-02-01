Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor Devre Arasında 7 Transfer Yaptı

Yılport Samsunspor Devre Arasında 7 Transfer Yaptı

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, devre arası transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yılport Samsunspor Devre Arasında 7 Transfer Yaptı, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, devre arası transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ise toplamda 22 yeni futbolcu transfer etti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, ilk transfer sezonunda 15 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısını lider tamamlayamayan Samsunspor, devre arasında da transferin en hareketli takımlarından birisi oldu ve 7 yeni oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Ara transferde 7 oyuncu transfer edildi

Kırmızı-beyazlılar, ara transfer döneminde Erbaaspor'dan kaleci Nurullah Aslan, Darmstadt'tan stoper Aytaç Sulu, Hatayspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Zonguldak Kömürspor'dan kanat oyuncusu Onur Eriş, Darıca Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Bünyamin Karakaş, Balıkesir Baltok'tan Abdülkadir Özgen ve son olarak da Kastamonu 1966'tan Cenk Kaplan takıma dahil oldu.

Sezon başı 15 oyuncu transfer edildi

Samsunspor sezon başında ise Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, İshak Doğan, Canberk Dilaver, İlyas Kubilay Yavuz, Samet Asatekin, Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, Erhan Şentürk, Ramazan Çevik, Okan Dernek, Metincan Cici ve Bahattin Köse'yi transfer etmişti.

Kırmızı-beyazlıların kadrosunda ayrıca geçen sene küme düşen takımın kadrosunda da yer alan Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin ve Muhammet Beşir de yer alıyor.

Yılport Samsunspor 19. haftası tamamlanan TFF 2. Lig'de 40 puanla 3. sırada yer alıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Spor
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