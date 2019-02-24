Yılport Samsunspor-İnegölspor: 3-0

STAT: 19 Mayıs StadyumuHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Han, Oğuz AkyüzYILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erhan Kartal (xxx), Nuri (xx), Cenk (xxx), Canberk (xx), Okan (xxx), Oğuz (xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk. 83 Bahattin xx), Kubilay (xxx) (Dk. 78 Şavaş (xx)), Onur (xx) (Dk.





STAT: 19 Mayıs Stadyumu



HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Han, Oğuz Akyüz



YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erhan Kartal (xxx), Nuri (xx), Cenk (xxx), Canberk (xx), Okan (xxx), Oğuz (xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk. 83 Bahattin xx), Kubilay (xxx) (Dk. 78 Şavaş (xx)), Onur (xx) (Dk. 54 Enes İslam (xx)), Abdulkadir (xxx)



İNEGÖLSPOR: Şener (x), Gökhan (x), Yaşar (x), Cengiz (x) (Dk. 64 Ahmet Hakan Şahin (x)), Serhat (xx), Emirhan (x), Osman (x) (Dk. 85 Erdi Can (?)), Enes Bayır (xx), Volkan (x), Yasin Görkem (x), Fatih (x)



GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 61 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 86 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor)



SARI KARTLAR: Cengiz, Fatih, Enes Bayır, Ahmet Şahin (İnegölspor) – Canberk, Nuri (Yılport Samsunspor)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 23'üncü hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 3-0 yendi.



3'üncü dakikada ani gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan İlyas Kubilay'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.



23'üncü dakikada Yasin Görkem'en kalecisine geri pası kısa düşüncü araya giren Erhan Şentürk'ün kaleye çektiği şut az farkla direğin dibinden auta çıktı.



40'ıncı dakikada İnegölspor'un geliştirdiği ani atakta Cengiz'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Osman'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



60'ıncı dakikada Okan'ın kafa pasıyla buluşan Abdulkadir'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.



61'inci dakikada Yılport Samsunspor atağında Enes'in ceza sahasına yaptığı ortada İnegölspor'un ceza sahası dışına çıkarttığı topa gelişine vuran İlyas Kubilay'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



86'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Enes İslam'ın pasıyla buluşan Bahattin Köse'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.



Karşılaşma bu skorla sona erdi.



- Samsun

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