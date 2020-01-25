Yılport Samsunspor, maç gelirini Elazığ'daki depremzedelere gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, maç gelirini Elazığ'daki depremzedelere gönderecek - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor, maç gelirini Elazığ'daki depremzedelere gönderecek

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübünün Başkanı Yüksel Yıldırım, ligin 20. haftasında sahalarında Başkent Akademi ile yapacakları maçtan elde edilecek geliri Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Yılport Samsunspor, maç gelirini Elazığ'daki depremzedelere gönderecek, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübünün Başkanı Yüksel Yıldırım, ligin 20. haftasında sahalarında Başkent Akademi ile yapacakları maçtan elde edilecek geliri Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Yıldırm, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden dolayı Elazığlıların acısını gönülden paylaşıyoruz. Bu nedenle bu haftaki maçın gelirini Elazığ'daki depremzedelere yardım olarak vereceğiz. Haydi Samsunlular, Elazığ'a yardım için yarın maça gidiyoruz ve tribünleri dolduruyoruz. Yarın maçtayım." ifadelerini kulandı.

Yılport Samsunspor ile Başkent Akademi arasındaki karşılaşma, 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Öte yandan, Tokat Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, 6. Başçiftlik Kar Şenliği'nin Elazığ'daki deprem dolayısıyla ertelendiğini açıkladı.

Samsunspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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