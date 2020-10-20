Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Yılport Samsunspor maçının ardından

20.10.2020 21:54
Yılport Samsunspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Yılport Samsunspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısına katıldı.

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Yılport Samsunspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısına katıldı.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, son iki karşılaşmada basit goller yediklerini ve teknik heyet olarak bir karakter oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Sayhan, "İki maçta yediğimiz gollerden dolayı üzüntülüyüz. Oynayan ve oynamayan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hocamız ve ekibimiz bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan hataları düzelterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise koronavirüs nedeniyle 15 oyuncunun etkilendiğini söyledi. Hala tam bir takım halinde antrenman bile yapamadıklarını ifade eden Sağlam, "Bugün burada geçen maçtaki yenilgiden sonra hedefimiz galip gelmekti. Cumartesi maçına moralle hazırlanmak için geldik. Çok ciddi anlamda koronavirüsten etkilenen bir takımız var. Yaklaşık 15 oyuncumuz hastalık geçirdi. Hastalıktan çıkanlar bundan etkiler oldu. Bugün çok eksikle maça çıktık, rotasyonla bazı oyuncuları dinlendirdik. Oyun içerisinde koordinasyon uyum sorunları olacağını düşünüyorduk ve bunu yaşadık. Bugünkü maçın sonucunda kazandık ama açıkçası şu konuda üzgünüm son saniyesine kadar maçı koparamadık. Rakibin baskısını yaşadık ve taraftarlarımıza yaşattık. Daha rahat bir maç izletmemiz gerekiyordu. Son vuruşları ve final paslarını veremediğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendireceğiz, birçok uzun zamandır oynamayan oyunculara şans verdik. Bazıları iyi kullandı, bazıları iyi değerlendiremedi. Bunu da ilerleyen süreçte değerlendireceğiz. Hedefi olan büyük bir takımız. Her oyuncu her an oynayacakmış gibi hazır olacak. Şansını iyi kullananlar bizimle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor galibiyetine sevinmesine karşın gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Ertuğrul Sağlam, "Mücadele açısından iki takım da iyi mücadele etti. Kalite açısından gol yollarında sıkıntı yaşadık. Zafiyet gösterdik. Şu an itibarıyla 3 puan için sevindik, geçen maçtaki mağlubiyetin ardından moral kazandık. İnşallah hastalarımız yavaş yavaş kendini bulacak. Tam takım olarak antrenman bile yapamadık 1 aydır. Bu sıkıntılar geçecek ve daha iyi oyun oynayacağız. Eskişehirspor'u tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler, kazanmayı istediler. Eskişehirspor'da görev yapmış biri olarak eski coşkulu günlerine dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.


Yılport Samsunspor maçının ardından
Yılport Samsunspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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