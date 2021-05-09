Yılport Samsunspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşma Yılport Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

EYÜP ARIN: BİZİM ADIMIZA PRESTİJ MAÇIYDIAdanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın , "Bugün özel bir gün. Tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Bugün ki maç bizim adımıza prestij maçıydı. Oyun değerlendirmesini çok yapmamıza gerek yok. Oyunculardan alacağımız veriler önemliydi. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik. Bugün de sahada mücadele eden her iki takımı tebrik ediyorum" dedi.ERTUĞRUL SAĞLAM: SÜPER LİG HAYALİMİZİ 25 MAYIS'A ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, "70 puana ulaşmak bizim için önemliydi ama 3 takımda 70 puana ulaştı. Biz süper lig hayalimizi 25 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldık. Birçok insana göre başarısız gözüküyoruz ama ligi şampiyon bitirenlere de aynı puandayız. Sadece bugün itibariyle Süper Lig'e çıkamadık. Oyuncularımıza, başkanımıza, taraftarımıza inanıyorum. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp Play-Off maçlarına hazırlanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Tabi çok şey konuşmak istiyorum ama bir taraftan susmak zorunda olduğumu biliyorum. Özellikle son dönemde futbol adına yaşananları benim güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan daha değerli. Biz bunu yaptık. Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonuca rıza gösterdik. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreci güzel geçirip Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.

- Adana