Yılport Samsunspor maçının ardından

Ertuğrul Sağlam: Bu skorun üstesinden geleceğiz

Hüseyin Eroğlu: Gol yemeden tamamladığımız için mutluyuz

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Takımına güvendiğini belirten Ertuğrul Sağlam, 1-0'lık skorun üstesinden geleceklerini ifade ederek, 'İki takımın da finale çıkmak için verdiği mücadele, çift ayaklı maçlarda oyunun bazen temkinli oynanmasına, gol yememe adına ortaya durgun oyun çıkmasına sebep oluyor. Aslında iş istediğimiz gibi de gidiyordu. Çok gereksiz bir duran top golü yedikten sonra risk almaya başladık. Rakip kaleye daha fazla gitmeye başladık. Bununla beraber de arkada 1-2 tane açık verdik. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha rakip alana yıktık. Üretmeye çalıştık ama çok başarılı olamadık, daha fazlasını bekliyordum. Rakip 10 kişi kalmadan önce oyun formatında çeşitli değişikliklere gittik. Oyunu kenarlara alıp kenarlardan ceza sahası içinde buluşturmaya çalıştık. Rakip merkezi çok kalabalık bir şekilde savunuyordu. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla kaleye gelmeye başladık. Pozisyon da bulduk. Sonrasında bu baskılar rakibi hata yaptırdı ve penaltıyı bulduk. Atabilseydik çok iyi olacaktı, iyi bir skorla buradan ayrılacaktık. Fakat futbolda tabii böyle şeyler olabiliyor. Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Ben futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ki Cumartesi günü çıkacaklar ve bu skorun üstesinden gelecekler. Samsunspor'u önce finale, sonra da Süper Lig'e çıkaracaklar. Bu inancım hala çok taze bir şekilde duruyor. İzleyici açısında çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Rakibimizi bu maç için tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Cumartesi'ye kadar hem dinlenip hem de bize finali getirecek hazırlıkları yapıp inşallah Samsunspor taraftarlarını sevindireceğiz' diye konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU: GOL YEMEDEN TAMAMLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Karşılaşmayı kalelerinde gol görmeden tamamladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu ise şunları dedi:

'Play-Off'un ilk maçını 1-0 kazandık. Maçtan önceki hazırlığımızda rakibin hücumsal anlamda etkili oyuncularına karşı önlem almayı çalıştık. Özellikle alan bırakmamak, takım savunmasını iyi yapmak ve bölüm bölüm de topa sahip olmaktı. Maçın 30 dakikalık bölümünde bunu gerçekleştiremedik. Rakibin yaptığı ön alan baskısında oyun kurmakta zorlandık. İster istemez oyunun hakimiyeti rakipteydi. Hakim de görünseler net pozisyonları yoktu. İlk yarının son 10-15 dakikalık bölümünde dengeyi kurduk. Rakibin artık belli bir dakikadan sonra belki havanın sıcaklığı belki de sezon sonunun getirdiği bir yorgunluk da olabilir, biraz düşmeye başladı. O dakikalarda bizim hücum etkinliğimiz arttı. Ceza sahası girişlerinde 1-2 pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Son kilit pası atamayınca da ilk yarıda gol bulamadık. İkinci yarıda tempo ve coşkumuzu artırarak da rakibin pas oyununu bozmayı başardık. Özellikle gole kadar olan bölümde etkiliydik. Topa sahip olduğumuz bölümler rakip için de sıkıntıydı. Samsunspor'un öndeki oyuncularının becerisi önemli, bu anlamda takım savunmamızın iyi olması rakibin son bölüme kadar net pozisyonları yoktu. Sadece gelen uzun toplarla 1-2 pozisyon buldular. Bu tip maçlarda gol yememek önemli ve atılacak her gol birer avantaj. Golü bulduktan sonra da gol yememe adına başarılı bir takım savunması yaptık. Enis'i değiştirdikten sonra Ahmet İlhan da sakatlandı bir anda kurgumuz değişti. Fakat her oyuncum bu kurguyu ezbere biliyor. Sahada görevlerini ezbere biliyorlar. Oyun sistemleri üzerinden bizi bu sene başarıya getiren farklı farklı sistemleri en iyi şekilde uygulayan bir takımız. 10 kişi kalsak da rakibin penaltı dışında net pozisyonu yoktu. Gol yemeden tamamlamak bizim için mutluluk verici. Penaltıdan sonra da gol olmaması motivasyonumuzu artırdı. 1-0 ilk aşamayı kazandık. Şimdi 3 gün sonra Samsun'a gideceğiz. Çok iyi dinlenip, en iyi şekilde hazırlanıp orada da ikinci yarıyı oynamak zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Gerçekten iyi bir sezon geçirdik, iyi noktalayacağımızı düşünüyorum. 1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz.?