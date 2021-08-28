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Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Yılport Samsunspor maçının ardından

28.08.2021 22:46
Yılport Samsunspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 45'inci dakikada Benhur'dan geldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligde alınan 1 puanın bile altın değerinde olduğunu belirterek 3 puan için mutlu olduğunu ifade ederken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: POZİSYONLARI SONUÇLANDIRMA KONUSUNDA BAŞARILI OLAMADIKMaç sonu açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Farklı oyunculara sahip bir takıma karşı orta sahayı elimizde tutma mantığıyla hareket ettik. Özellikle o bölgeye mücadele gücü yüksek oyuncularımızı koyarak rakibin o bölgedeki üstünlüğünü kırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Maçta zaman zaman ceza sahamız içerisinde rakibin bulduğu bazı pozisyonlar var. Ancak çok etkili de bir pozisyon vermedik. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Son 20 dakika rakibin risk alması ve oyun disiplininden biraz daha uzaklaşması ve sadece gole endeksli düşünmesi bizi biraz daha pozisyon bulmaya sevk etti. Pozisyonlar bulduk ama sonuçlandırma konusunda çok başarılı olamadık. Bu ligde bir puan bile altın değerinde olduğu için bugün üç puan aldığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımı, futbolcularımı kutluyorum camiamıza da hayırlı olsun"MEHMET ALTIPARMAK: BİR POZİSYONUMUZ GOL OLSA MAÇ ÇOK FARKLI YERLERE GİDEBİLİRDİKarşılaşma içerisinde çok sayıda pozisyon bulduklarını söyleyen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Mağlup olduğumuz için üzgünüz ama oyunun geneline baktığımız zaman oyunda özellikle gol yediğimiz ana kadar ve ikinci yarının tamamına yakınında önde oynayan, önde baskı yapan bir takım olarak oynadık. Rakibimiz zaten sadece savunma yapıp hızlı hücumlarla gol arayacaktı. Bununla alakalı çok çalışmıştık, rakibi bütün maç boyu golünün dışında bir tane kaçırdığı ve bir tane de direkten dönen topu var. Çok fazla atak düşünmediler ve gol bulduktan sonra savunma yaptılar. Oyunda zaman zaman üstünlüğü elimize aldık, bir pozisyonumuz gol olmuş olsa ve öne geçmiş olsaydık maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Golü yedikten sonra ikinci yarıda oyunu kurtarma adına oyunumuzu oynamaya devam ettik. Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik, sonuç farklı olabilirdi. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" dedi.

- Kocaeli
Yılport Samsunspor maçının ardından
Yılport Samsunspor maçının ardından
Yılport Samsunspor maçının ardından
Yılport Samsunspor maçının ardından
Yılport Samsunspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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