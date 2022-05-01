SPOR MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Yılport Samsunspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmasına sevindik

Şifanur SANSAR- Fatih POYRAZANKARA,(DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü evinde Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Bugün Samsunspor maçının zor olacağını biliyorduk. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorduk. Puan almak istiyorduk. Mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Sezon başından bugüne kadar soğuk demeden büyük hedeflerle buraya getirdiler takımı. Hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyon da olduk dedi.

YÜCEL UYAR ANKARAGÜCÜ'NÜN SÜPER LİG'E ÇIKMASINA SEVİNDİK

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmasına sevindik ama bugünkü maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Aradaki puan farkını kapatabilirdik. Oyuna gelince arzulu iştahlı bir oyundu. Oyun istatistiklerine bakınca daha fazla pozisyona girmişiz. Kazanmayı daha çok isteyen bir takım vardı. Ama final paslarında son vuruşlarda yeterli başarıyı gösteremedik. Gayretimiz iyiydi. Hala bir şansımız var. Bakalım kalan üç maçta Samsunspor bu en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacak diye konuştu.