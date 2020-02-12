Yılport Samsunspor Manisa FK maçına kilitlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Manisa FK maçına kilitlendi - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor Manisa FK maçına kilitlendi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Manisa Futbol Kulübü maçını kazanırsak şampiyonluk için önemli avantaj elde edeceğiz.

Yılport Samsunspor Manisa FK maçına kilitlendi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Manisa Futbol Kulübü maçını kazanırsak şampiyonluk için önemli avantaj elde edeceğiz." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa Futbol Kulübü ile kendilerinin ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım olduğunu söyledi.

İki takımın da ligin en kritik maçına çıkacağına işaret eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Manisa FK ile biz ligde Play-Off oynamadan nasıl ligin sonunu şampiyon bitiririz diye onun mücadelesini veriyoruz. Manisa FK de çok büyük yatırımlar yaptı. İyi bir takım oluşturdu. Onlar da şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Manisa'da bizim kazandığımız taktirde puan farkı 5'e çıkacak ve şampiyonluk için önemli avantaj elde edeceğiz. Maçı kaybetmezsek yine avantajımızı devam ettireceğiz. Kaybedersek de 1 puan geriye düşeceğiz. Sonuçta bu ligde 11 tane daha maç oynanacak. Kazanırsak ne şampiyonluğu garantileyeceğiz ne de kaybedersek şampiyonluk gidecek. Böyle bir maç oynayacağız. Ama şunu herkes bilsin ki, biz oraya kazanmak için gideceğiz. Kaybetmeme düşünce yapısıyla orada olmayacağız ve inanıyorum ki oyuncularımız da şampiyonluğu ne kadar istediklerini Manisa'da gösterecekler."

Defans oyuncu Recep Burak Yılmaz ise Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Bu hafta çok zorlu bir maç olacak. Bizim her maçımız final havasında geçiyor. Bence bu haftaki maç sezonun en kritik maçı olabilir. Kazanırsak çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz de yok. Rakibimiz güçlü bir takım. İyi futbol oynuyor ama biz daha iyi oynayıp, daha fazla savaşıp, sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıp buraya mutlu dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemiz, kalitemiz ve karakterimiz var. Samsunspor'u layık olduğu şekilde bu sene sonu şampiyon yapmaktan başka düşüncemiz de yok. İnşallah sezon sonu mutlu olan ve kazanan tarafta biz oluruz." ifadesini kullandı.

Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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