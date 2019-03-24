Yılport Samsunspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.ş.: 2-0

STAT: Tekkeköy 19 Mayıs StadyumuHAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Onur İçyer (xxx), Ahmet Deveci (xxx)YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erkam (xx), Nuri (xx), Aytaç (xx), Canberk (xx), Okan (xx), Oğuz (xx), Ramazan (xx) (Dk. 79 Onur(xx), Bahattin (xxx) (Dk. 75 Samet(xx), Kubilay (xxx) (Dk.





STAT: Tekkeköy 19 Mayıs Stadyumu



HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Onur İçyer (xxx), Ahmet Deveci (xxx)



YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erkam (xx), Nuri (xx), Aytaç (xx), Canberk (xx), Okan (xx), Oğuz (xx), Ramazan (xx) (Dk. 79 Onur(xx), Bahattin (xxx) (Dk. 75 Samet(xx), Kubilay (xxx) (Dk. 63 Yılmaz (xx), Abdulkadir (xx).



NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.: Ali Emre (x), Seydi (x), Yusuf Yalçın (x), İsmail (xx) (Dk. 46 İzlem Anıl (x), Selçuk (x) (Dk. 75 Enis (x), Mustafa Emirhan (x), Olcay (x), Musa Caner (x), Alper Kadir (x) (Dk. 59 Fatih (x), Berkay (x), Hamit (xx).



GOLLER: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 51 İlyas Kubilay (Yılport Samsunspor)



SARI KARTLAR: Aytaç (Yılport Samsunspor) – Berkay (Niğde Anadolu FK)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 28'inci hafta maçında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. takımını 2-0 yendi.



8'inci dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topu iyi takip eden Bahattin Köse'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.



9'uncu dakikada ani gelişen Niğde Anadolu Futbol Kulübü atağında topla buluşan Berkay'ın şutunda kaleci Ahmet topu ayaklarıyla kornere çıkarttı.



20'nci dakikada Kubilay'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği tuşu kaleci Ali Emre kurtardı.



22'nci dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlakta topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Emre topu 2 hamlede kurtardı.



29'uncu dakikada Seydi'nin kısa düşen geri pasında araya girmeye çalışan Ramazan'ın kayarak topa vuruşunda kaleci Ali Emre'ye çarpan top az farkla üstten auta çıktı.



34'üncü dakikada Okan'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topta kaleci Ali Emre'den önce dokunan Ramazan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.



51'inci dakikada Abdulkadir'in ara pasıyla buluşan İlyas Kubilay'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-0.



55'inci dakikada kalecinin hatasında topu kapan Abdulkadir'in pasında Bahattin'in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.



83'üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Onur'un şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



Yılport Samsunspor, kendi sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. takımını 2-0 yendi. - Samsun

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