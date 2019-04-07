Yılport Samsunspor - Sarıyer: 1-1

STAT: Tekkeköy 19 Mayıs
Stadyumu
HAKEMLER: Turgut Doman, Seyfettin Ünal
, Ali Can
Alp
YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın
, Erhan Kartal
, Aytaç, Cenk, İshak, Savaş, Yılmaz, Ramazan (Dk. 71 Enes İslam), Samet (Dk. 80 Erhan Şentürk
), Kubilay (Dk. 23 Onur Eriş
), Bahattin
SARIYER: Ali Türkan
, Mert, Feyyaz, Yaser, Nuri Fatih
, Alim (Dk. 78 Hakkı İsmet), Özgür, Hüseyin Ozan, Adem (DK. 82 Samet Katanalp), Bertul (Dk. 46 Ali Kucık)
GOLLER: Dk. 36 Samet Asatekin (Yılport Samsunspor
) – Dk. 90 Hüseyin Bak
(Sarıyer
)
SARI KARTLAR: Samet, Yılmaz, İshak, Cenk (Yılport Samsunspor) – Yaser, Bertul, Hüseyin, Hakkı İsmet (Sarıyer)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Feyyaz Belen
(Sarıyer) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup 30'uncu hafta maçında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi TFF Bölgesel Gelişim Ligleri gruplarında şampiyon olan Yılport Samsunspor U15, U16, U17 ve U19 takımlarına ve teknik heyetine Başkanvekili Tahsin Raci Kosif, Genel Sekreter Ali Kemal
Gedikli ve Futbol
Şube Sorumlusu Mehmet Aydın
tarafından plaketler verildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Ramazan'ın pasıyla buluşan Kubilay'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
17'nci dakikada Kubilay'ın ara pasıyla buluşan Bahattin'in kaleye çektiği şutu kaleci Ali topu ayaklarıyla son anda engelledi.
36'ncı dakikada Sarıyer defansının hatasını değerlendiren Samet Asatekin, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0
49'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Savaş'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
55'inci dakikada Nuri Fatih'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
58'inci dakikada Alim'in ceza sahasına yaptığı ortada Ali Kucık'ın gelişine vurduğu top üst direkten oyun alanına geri geldi.
59'uncu dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
72'nci dakikada Onur Eriş'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda top kaleci Ali Türkan'da kaldı.
89'uncu dakikada Hakkı İsmet'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1 – 1
Yılport Samsunspor, kendi sahasında Sarıyer ile 1 - 1 berabere kaldı. - Samsun