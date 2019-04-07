Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor - Sarıyer Karşılaşmasının Ardından

Yılport Samsunspor - Sarıyer Karşılaşmasının Ardından

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 30. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Yılport Samsunspor - Sarıyer Karşılaşmasının Ardından, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 30. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdiler.

Taşdemir: "Pozisyon vermeden puan kaybettik"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son dakikalarda yedikleri golle 3 puandan olduklarını ifade ederek, "İstemediğimiz bir skor aldık. 4 tane maç kaldı. 4 puan fark var. 4 hafta ne getirecek hep beraber göreceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. 11 maçtır görevdeyim. Samsunspor lehine ekstradan çalınan bir düdük yok. Bugün de penaltı düdüğü de dahil çalınan 10 düdükten 8'i bizim aleyhimizeydi. Maçı koparamadık. Pozisyon vermeden puan kaybettiğimiz bir maç oldu. Hedeften uzaklaştık ama futbolda ne olacağı belli olmaz. Play-Off farklı bir süreç. Play-Off'a kalırsak, onu o zaman düşünürüz" dedi.

Merey: "2 takım da şampiyonluk şansını kaybetti"

Skor ile 2 takımın da şampiyonluk ümidinin sona erdiğini belirten Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Merey, "İki devreli maç oldu. Samsunspor çok hızlı başladı. Ona cevap veremedik. Tempoyu düşüremedik. Hatalı bir gol yedik. İkinci yarı daha öz güvenliydik. Samsunspor skorun etkisiyle arkaya yaslandı. Son dakikalarda golü bulduk. Skor iki takıma da yaramadı. Muhtemelen iki takım da şampiyonluğu kaybetti. Play-Off'lar bu grupta çok fena olacak diye düşünüyorum. Bu süreçten sonra Play-Off'a hazırlanacağız. Samsunspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:24 Kaynak: İHA

Sarıyer, Samsunspor, Spor
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