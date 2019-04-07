Yılport Samsunspor - Sarıyer Maçında Taraftarlar Arasında Gerginlik

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor ile Sarıyer arasında oynanan karşılaşmada bazı Sarıyer taraftarları stattaki Samsunspor armalarını çıkartarak yakmaya çalışmasının ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor ile Sarıyer arasında oynanan karşılaşmada bazı Sarıyer taraftarları stattaki Samsunspor armalarını çıkartarak yakmaya çalışmasının ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Yılport Samsunspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldiler. Dostluk havasında başlayan maça hakemler ve iki takımın futbolcuları Down Sendromlu çocuklarla el ele çıktılar. Futbolcular sahaya "Otizmi fark et, hayatı paylaş" yazılı pankart ile çıktılar. Maç devam ederken bir Samsunspor taraftarı da sevgilisine evlilik teklifi etti.



Dostluk havasında geçen maç, devre arasında deplasman tribününde bulunan bazı Sarıyer taraftarlarının statta bulunan Samsunspor armalarını söküp, yakmasıyla bozuldu. Samsunspor armasını yakan bazı Sarıyer taraftarları, yanan armayı Samsunsporlu taraftarlara gösterdiler. İki takım taraftarı arasında ortam gerilince araya giren polisler, Sarıyerli taraftarların elinden Samsunspor armasını aldılar.



Karşılaşmayı 30 civarında Sarıyer taraftarı izledi. - SAMSUN

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