- Yılport Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

SAMSUN - TFF 2. Lig 4. haftasında oynanan Yılport Samsuınspor-Tarsus İdman Yurdu maçının ardından İKİ takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bugün önemli bir müsabakaya çıktık. Tarsus, geçen hafta kendi sahasında kazanmıştı. Bizim açımızdan beraberlikten sonra çok önemliydi. Bunu telafi etmek durumundaydık. Bugün 5-0 kazandık. Takımımız sahada doğru ve iyi futbol oynayarak kazandı. Tarsus İdman Yurdu oynamaya çalıştı ve üzerimize de geldi. Takımımızı tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Buraya geldiğimde hedefimizin olduğunu, ne olursa olsun bu ligden çıkmak istediğimizi söylüyordum. Son 20 dakikada fiziksel anlamda ayakta durabilen bir takım vardı. Samsunspor iyi bir futbolculara sahip. Doğru yolda gidecektir. Burada bazen güvensizlik olabiliyor. Bugün 5-0 kazandık göklerde, geçen hafta 2-2 kaldık yerin dibinde olduk. Böyle istikrar sağlanmaz. Futbolcularımız da geçen hafta üzülmüştü. Bizim desteğe ve inanca ihtiyacımız var. Samsunspor taraftarı şunu bilsin: Bu futbolcular her şeyini ortaya koyacaktır. Biz de inşallah muvaffak olup şampiyonluğu göreceğiz. Şampiyonluğu ben ve futbolcularım da çok istiyor. Büyük taraftarlarımızdan istikrarlı bir şekilde destek bekliyoruz. Takımlarını desteklesin ve inansınlar. Gerisi gelecektir" dedi.

Penbe: "İyi oynamaya çalıştık"

Karşılaşmayı değerlendiren Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe ise, "Samsunspor isim ve kadro değeri olarak bu ligin üstünde bir takım. Açık futbol oynadık. Golleri çıkarırsanız iyi futbol oynadık. Yaptığımız bireysel hatalar neticesinde 5-0 yenildik. Dönen her top gol olursa böyle olur. Samsunspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.