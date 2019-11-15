Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşma sağladı.

Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bir araya geldikleri belirtilerek, "Sayın Ertuğrul Sağlam'ın 5 yıl boyunca Yılport Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapması konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sağlam'ın resmi sözleşmeyi, 19 Kasım Salı günü düzenlenecek törende imzalayacağı vurgulanırken, "Yeni teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, takımımızın bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecektir. Kendisine, 'Yuvana tekrar hoş geldin.' diyor, büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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