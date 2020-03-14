Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri, 19 Mayıs Stadyumu ve takım otobüsleri görevliler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişlerine dezenfektanlar da konuldu. Koronavirüse karşı hem personel hem de futbolcular detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

19 Mayıs Stadyumu'nda soyunma odalarının dezenfekte edilmesi

Stadyumda koltukların ilaçlanması

Nuri Asan Tesisleri'ndeki odalarda dezenfeksiyon çalışması

Tesis yemekhanesinin dezenfekte edilmesi

Takım otobüsünde dezenfeksiyon çalışması

(HABER-KAMERA: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, DHA)


Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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