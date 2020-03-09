Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor

7 saat önce

Yılport Samsunspor, ligde topladığı 70 puanla Süper Ligde Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, TFF 1inci Ligde Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımları geride bıraktı.

Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor, System.String[]

Yılport Samsunspor, ligde topladığı 70 puanla Süper Ligde Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, TFF 1inci Ligde Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımları geride bıraktı. Yılport Samsunspor 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor iç sahada 38, deplasmanda da 32 puan toplayarak Türkiye liglerinde en fazla puan toplayan takımı oldu. Ligde 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi kendi rekorunu da kırmış oldu. Samsunspor en son 1984-1985 sezonunda üst üste 10 maç galip gelme serisi yakalamıştı.


KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ


Ligde 27 haftada kalesinde sadece 10 gol gören Kırmızı-Beyazlı ekip, bu alanda da Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu. Kaleci Nurullah Aslan, 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, 20 maçta kalesini gole kapatan 2,05 metre uzunluğunda 22 yaşındaki kaleci, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü.


Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. galibiyetiyle birlikte Samsunsporun 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

Samsunspor, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı

Son Dakika Haberleri
19:46 Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori
19:42 Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
19:36 Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin...
19:36 Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro...
19:36 Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:49:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]