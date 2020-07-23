Yılport Samsunspor'un hedefi Süper Lig - BOLU - Son Dakika

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendilerini Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturmak üzere olduklarını söyledi.

Samsun ekibi, erken başladığı sezon hazırlıklarına Anadolu Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkisinde bulunan bir tesiste devam ediyor.

Günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam gazetecilere açıklamada bulundu.

Kamp çalışmalarının 20 Temmuz'da başladığını anımsatan Sağlam, "2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını pazartesi günü yaptık. İnsanların aklına neden bu kadar erken başladılar gibi sorular gelebilir. Biz en son maçımızı 15 Mart'ta oynadık. O günden bugüne kadar aralarda bir 10 gün, ikinci bölümde de 3 hafta antrenman yapıp, oyuncularımız da kendi bireysel antrenmanlarını bizim verdiğimiz program doğrultusunda yapmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmanın takımın fiziksel kalitesi koruması için yeterli olmadığının altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"O yüzden önümüzdeki sezon 1. Lig'de büyük bir mücadeleye gireceğimizi düşünürsek bizim bu mücadeleyi yapacağımız bütün rakiplerimiz geçen haftaya kadar maç oynadılar. Hala da maç oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gün ara verip fiziksel kayba uğramadan sezona başlayacak. Dolayısıyla bizim diğer rakiplerimize oranla dezavantajımız ortada. Bunu ortadan kaldırmak için sezona biraz daha erken başlayalım istedik."

Sağlam, geçen sezon ki kadrolarını büyük oranda koruduklarını, onların üzerine yerli ve yabancı oyunculardan oluşan 7 ya da 8 takviye yapacaklarını dile getirdi.

İlk dönem kamp çalışmasını Kurban Bayramı öncesinde tamamlayacaklarını, ikinci 10 günlük kamp dönemini de Bolu'da gerçekleştireceklerini anlatan Sağlam, "Her şey gayet güzel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından takım ile kısa süre toplantı yapan Sağlam, daha sonra antrenmanı başlattı.

Karadeniz ekibi, koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.