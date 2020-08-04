Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı

İlk etap kampına 6'sı altyapıdan toplam 27 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlıların ikinci etap kampında yeni transfer Vukan Savicevic de yer aldı.

Samsun ekibi, 9'ar kişilik 3 grup halinde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik ekip, futbolcularla toplantı yaptı.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:17

Kaynak: AA

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