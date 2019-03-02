Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor'un Yıldızları Şampiyonluğa İnanıyor

Yılport Samsunspor'un Yıldızları Şampiyonluğa İnanıyor

1 saat önce

Yılport Samsunspor'un yıldız futbolcuları Abdülkadir Özden ve İlyas Kubilay Yavuz, sezon sonu şampiyon olacaklarına inandıklarını söylediler.

Yılport Samsunspor'un Yıldızları Şampiyonluğa İnanıyor, System.String[]
Yılport Samsunspor'un yıldız futbolcuları Abdülkadir Özden ve İlyas Kubilay Yavuz, sezon sonu şampiyon olacaklarına inandıklarını söylediler.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yıldız futbolcuları Abdülkadir Özden ve İlyas Kubilay Yavuz, Gazi Parkı içerisinde bulunan Samsunspor Store'da taraftarlarla buluştu. Samsunspor resmi ürünlerini imzalayan futbolcular, yaptıkları açıklamada şampiyonluğa inandıklarını söylediler.

Abdülkadir Özden: "Bodrumspor maçını kazanmak istiyoruz"

Samsunspor'un devre arası transferlerinden golcü Abdülkadir Özgen 3-4 haftadır çok iyi bir gidişat yakaladıklarını belirterek, "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde çok zorlu bir Bodrumspor karşılaşması var. Onu da kazanıp, şampiyonluk yolunda devam etmek istiyoruz. 6 sene önce de burada oynadığım için alışmakta zorluk çekmedim. Arkadaşlarımız da bana iyi davrandı. Bir aile ortamında şampiyonluğa yürüyoruz" dedi.

İlyas Kubilay: "Sezon sonu şampiyon olacağız"

Yetenekli orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ise, "Çok iyi bir çıkışımız var. En önemli virajları bir bir geçiyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Puan kaybettiğimiz haftaları artık geride bıraktık. Her maça özel konsantre oluyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz. Bize verilen destek devam etsin. Şampiyon biz olacağız" diye konuştu.

Futbolcuların katıldığı imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Mustafa Fehmi Kubilay, Samsunspor, Spor
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