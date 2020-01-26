Yılport Samsunspor ve taraftarlardan depremzedelere yardım - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü, Başkent Akademi maçı gelirini, taraftarlar da atkı, bere ve kışlık elbiselerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.

Yılport Samsunspor, ligin 20. haftasında sahasında Başkent Akademi ile karşılaştı.

Maç öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadı önünde toplanan ev sahibi ekibin taraftarları, evlerinden getirdikleri atkı, bere ve kışlık kıyafetleri toplayarak Türk Kızılay'a teslim etti.

Taraftarlar, karşılaşmanın 23. dakikasında "Elazığ üşüme, Samsunspor seninle" tezahüratı yaparak, depremzedelere destek verdi.

Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Yılport Samsunspor Kulübü de maçtan elde edilecek geliri Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, başkan Yüksel Yıldırım'a maçın bütün gelirini deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışladığı için teşekkür etti.

Futbolcuların da maçtan kazandıkları primleri bağışladığını belirten Sağlam, "Bundan sonra umarız ülke olarak böyle acılar yaşamayız. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı olan vatandaşlara da acil şifa diliyorum. Futbolcularıma, primlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.