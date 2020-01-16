Yılport Samsunspor, Veli Çetin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Veli Çetin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor, Veli Çetin ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Göztepe'den transfer ettiği Veli Çetin ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yılport Samsunspor, Veli Çetin ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Göztepe'den transfer ettiği Veli Çetin ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tecrübeli oyuncunun alt liglerde şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Aztopal, "Yılport Samsunspor'un hedefine ulaşmasında Veli Çetin büyük katkı sağlayacak. Takımımızın defans bölgesini Veli ile güçlendirdik. Bu yıl şampiyon olarak 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu çerçevede devre arasında 5 önemli oyuncu transfer ettik. Yılport Samsunspor'un güçlenen kadrosu ile hedefine ulaşacağına inancımız tam." diye konuştu.

Veli Çetin ise Yılport Samsunspor'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini dile getirerek, "Yılport Samsunspor, Süper Lig'i hak eden bir takım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı şekilde aşacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Veli, kendisini 1,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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