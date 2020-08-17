Yılport Samsunsporlu futbolcunun ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın ikinci kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın ikinci kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı. Genç kalecinin Bolu kampında üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testten bu kez negatif sonuç alındı. Kırmızı-beyazlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci testim negatif çıktı. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı. Samsunspor Kulübünün internet sitesinde ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Nurullah Aslan'da, yapılan ek kontrollerde herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirilmişti. Aslan'ın, tedbir amaçlı izolasyon süreci devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:05

Kaynak: AA

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