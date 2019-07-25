Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor
38 dakika önce
Yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Holding, İtalya'nın Taranto Limanı'nındaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor.
Yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Holding, İtalya
'nın Taranto Limanı'nındaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:52
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