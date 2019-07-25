Son Dakika Haberleri: Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor
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Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor

38 dakika önce

Yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Holding, İtalya'nın Taranto Limanı'nındaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor.

Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor, System.String[]
Yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Holding, İtalya'nın Taranto Limanı'nındaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor.
İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:52 
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