Yılsonu ayakkabı ihracatında rekor beklentisi

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, koronavirüs nedeniyle bazı Avrupalı firmaların ayakkabı talebini Çin'den Türkiye'ye kaydırdığını belirterek, "Yılsonunda ihracatın en az yüzde 25'lik artışla 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını bekliyoruz" dedi.



İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde, ayakkabı sektörünün ihracatta geldiği son noktayı değerlendirmek, sorunları ele almak, yol haritası hazırlamak ve ihracattaki geleceğine ışık tutmak amacıyla sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Şenocak: "2019'u önceki yıla göre yüzde 4,6'lık artışla 932 milyon dolarlık ihracatla kapattık"



İDMİB Mustafa Şenocak, ayakkabı sektörünün 2019 yılını 932 milyon dolarlık ihracatla kapattığını söyleyerek, "Sektörde son yıllarda özellikle iç piyasada bazı zincir mağazaların yaşadığı sorunlar var. Bu sorunların yanlış planlamalardan kaynaklanıyor. Ayakkabıcıların tüm sıkıntılara rağmen 2019'u önceki yıla göre yüzde 4,6'lık artışla 932 milyon dolarlık ihracatla kapattık. İç piyasaya çok yüklenmeden ihracata odaklanmanın sektöre olumlu katkı sağlayacak. Sektör Rusya ve Irak gibi en önemli iki pazarında geçen yıl kayıp yaşamasına rağmen yıl genelini artışla kapattı, Burada ABD, AB, ve Afrika ülkelerine yönelik ihracattaki artışın etkisi var" şeklinde konuştu.



" Koronavirüs, yurt dışından ayakkabı talebini hareketlendirdi"



Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkenin üretiminin ve ihracatının olumsuz etkilendiğini belirten Şenocak, "Çin'de seyahat ve üretim kısıtlamaları var. Bu virüs sorununun 2-3 ay içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye'ye özellikle kısa vadeli eksikliklerin temini için ciddi anlamda bir talep var. Bu sadece ayakkabıda değil saraciyede de aynı. ABD ve AB ülkelerinin bu 2-3 aylık süreçteki ihtiyaçlarını Türkiye gibi hızlı üretim yapan ve hareket edebilen ülkelerden temin edecektir. Ayakkabı sektörünün 2-3 ay boyunca tam kapasite çalışacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"2020 yılı sene sonu İhracatta, 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını bekliyoruz"



Ayakkabı sektörünün 2020'yi çok güçlü şekilde geçireceğini vurgulayan Şenocak, "Ülkemizin ihracatta patlama yapacağına inanıyorum. Ayrıca ciddi tanıtım faaliyetlerimiz de sürüyor. Ayakkabıda 170'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna bağlı olarak yılsonunda ihracatın en az yüzde 25'lik artışla 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını bekliyoruz. Ayakkabıda modanın ve trendlerin çok hızlı değişiyor. Türkiye'nin hem Asya ve Uzak Doğu'da maliyetlerin artması hem de çok hızlı hareket edebilmesi nedeniyle ülkeye yönelik yatırımların artabilir. Türkiye'de ayakkabıda büyük montanlı üretimin henüz zor. Bu yüzden büyük rakamlı talepleri KOBİ'lerin karşılamakta güçlük çektiğini, on milyonlarca çiftlik talepleri KOBİ'lerin bir araya gelerek karşılayabilecek. İDMİB olarak yıllık aidatın kaldırılması kararını alan ilk birlik biziz. 3 bini aşan üyelerinin ödediği yıllık aidatını artık almayacağız" ifadelerini kullandı.



Endican: "2020 yılında ABD ve Afrika ülkelerini hedef alıyoruz"



Bugün çok önemli bir toplantı yaptıklarını belirten TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, "Ayakkabı ihracatında yol haritası belirledik. Geçen yıl 932 milyon dolar olarak gerçekleşen ayakkabı ihracatının en az 1,1 milyar dolar olacağını ve rakamın daha yukarılara çıkabileceğini hedefliyoruz. Koronavirüs nedeniyle yeni sezon siparişlerinde artış bekliyoruz. İhracatta normalde de işlerin güzel gidiyor, kayıp yaşanan pazarları yenileriyle telafi etmeye çalışıyoruz. Bu yıl hedef pazar olarak Afrika ülkelerini ve ABD'yi belirledik. Daha önce ayakkabı ihracatı yapılmayan yeni ülkelere de satış yapabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL