Yılsonu büyüme tahmini arttı - Son Dakika

Yılsonu büyüme tahmini arttı

12.03.2021 10:42
Yılsonu büyüme tahmini arttı, System.String[]

2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre, büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre, büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, Yıllık Enflasyon Beklentileri; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde yüzde 11,54 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,36 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 41,20 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 27,90 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,05 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,98 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,84 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,46'sının beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 59,62'sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,46'sının beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,00 ve yüzde 17,59 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,37 iken, bu anket döneminde yüzde 13,24'e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,05 ve yüzde 12,90 olarak gerçekleşti.

Dözvi kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tüketici fiyat endeksi, Faiz, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılsonu büyüme tahmini arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde TRT'den özel yayın İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu
Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım Suçüstü yakalanan gençten pişkin savunma: Çıkınca oto faresi olacağım         
10:36
Bakanlık ruhsatı verdi! Üç ilin ortak noktasında petrol aranacak Bakanlık ruhsatı verdi! Üç ilin ortak noktasında petrol aranacak         
10:22
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Ekonomi reform paketi bugün açıklanıyor: Yatırımcıya ucuza kredi ve bedelsiz arsa temin edilecek Ekonomi reform paketi bugün açıklanıyor: Yatırımcıya ucuza kredi ve bedelsiz arsa temin edilecek         
10:04
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gitmesini istediği Çağrı Atakan kararını verdi: Gururumu kenara bırakıp kalıyorum Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gitmesini istediği Çağrı Atakan kararını verdi: Gururumu kenara bırakıp kalıyorum         
09:15
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 10:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılsonu büyüme tahmini arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei