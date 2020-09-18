Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı - Son Dakika

Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu.

Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı, System.String[]

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 59 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,82 iken, bu anket döneminde yüzde 11,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,58 ve yüzde 8,86 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,93 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,46 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,18 ihtimalle ise yüzde 11,00-11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 34,69'unun beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 22,45'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,15 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 26,97 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,42 ihtimalle ise yüzde 10,00 -10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,79 iken, bu anket döneminde yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,58 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 12,42'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,72 ve yüzde 12,71 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tüketici fiyat endeksi, Türk Lirası, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi         
20:38
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar         
09:46
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei